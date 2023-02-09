Украинские артиллеристы смешали с землей вражеский вертолет (видео)

Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады уничтожили вертолет российской армии Ми-24 вместе с оккупантами, не успевшими выйти из воздушного судна после приземления.

Видео уничтожения вражеской техники опубликовала пресс-служба бригады.

В сообщении говорится, что украинские воины с помощью артиллерии "смешали с землей" российский вертолет с личным составом в нем.

"Подозреваем, какое-то военное начальство, потому что рядовые на вертолетах, согласитесь, не летают", — отметили в 14-й бригаде.

Напомним, 7 февраля бойцы Национальной гвардии уничтожили российский вертолет Ми-24 в окрестностях Бахмута. Боевой вертолет наносил огневое поражение нашим подразделениям и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, которая наступала на линию обороны украинских защитников.

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