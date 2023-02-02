Украинские артиллеристы уничтожили российский Тор-М2ДТ за $25 млн: зрелищное видео

Украинские артиллеристы уничтожили российский арктический ЗРК Тор-М2ДТ за 25 млн долл., который считается гордостью оборонпрома России.

Об этом сообщили в пресс-службе 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Военно-Морских Сил ВСУ.

"Артиллеристы отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили гордость российского оборонпрома, "убийцу байракторов", арктический ЗРК Тор-М2ДТ", – говорится в заявлении.

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Там также обратили внимание, что такие комплексы есть на вооружении только у 80-й мотострелковой бригады береговых войск северного флота ВМФ России. Впервые ЗРК Тор-М2ДТ вошли в Украину в декабре 2022 года.

На комплекс возлагалась задача прикрытия российских войск и защита стратегически важных объектов врага.

В целом у России есть на вооружении 12 комплексов подобной модификации. Они работают в температурном диапазоне до -50 градусов.

Блогер Сергей Стерненко выложил в Сеть видео уничтожения российского ЗРК.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили 2 февраля, что за сутки украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов. ВСУ также уничтожили вражеский беспилотник типа "Мерлин". В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения российской живой силы и пункт управления.

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