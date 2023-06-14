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Украинские артиллеристы устроили оккупантам "адский пикник" — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1185
Время на прочтение
1 мин
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Украинские артиллеристы устроили оккупантам "адский пикник" — видео

Украинские артиллеристы устроили оккупантам "адский пикник". Фото: скриншот.

Артиллеристы "поджарили" оккупантов во время обеда.

Государственная пограничная служба показала видео уничтожение российских оккупантов украинскими артиллеристами.

Отмечается, что пограничники передали координаты артиллеристам 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, и те нанесли удар по российским захватчикам.

"Адский пикник оккупантов в Украине – чай и зажигательный… огонек", – говорится в подписи к видео.

Напомним, в Луганской области ВСУ уничтожили базу, с которой оккупанты запускали беспилотники.

Украинская артиллерия устроила оккупантам "адский пикник"

Украинская артиллерия устроила оккупантам "адский пикник"

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Дата публикации
Просмотры
1185
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