Украинские артиллеристы устроили оккупантам "адский пикник" — видео

Артиллеристы "поджарили" оккупантов во время обеда.

Государственная пограничная служба показала видео уничтожение российских оккупантов украинскими артиллеристами.

Отмечается, что пограничники передали координаты артиллеристам 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, и те нанесли удар по российским захватчикам.

"Адский пикник оккупантов в Украине – чай и зажигательный… огонек", – говорится в подписи к видео.

Напомним, в Луганской области ВСУ уничтожили базу, с которой оккупанты запускали беспилотники.

Украинская артиллерия устроила оккупантам "адский пикник"

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