Украинские атаки дронами могут заставить РФ забрать самолеты и ПВО подальше от фронта – WSJ

Удары беспилотников могут также побуждать Россию передислоцировать часть своих истребителей и штурмовиков на базы.

Украина усилила атаки беспилотников, что может заставить Россию забрать самолеты и ПВО дальше от фронта.

Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как объясняет старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне Джастин Бронк, хотя удары беспилотников наносят ущерб России, они пока не являются стратегически значимыми.

"Однако нынешний уровень ущерба, причиненного авиабазам, является тем, с чем россияне не могут просто смириться в долгосрочной перспективе, поскольку со временем это станет серьезной проблемой для (военно-воздушных) сил", – считает научный сотрудник.

Россия может увести свои самолеты вглубь

По мнению Бронко, удары беспилотников могут также побуждать Россию передислоцировать часть своих истребителей и штурмовиков на базы, значительно удаленные от Украины.

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"Это уже уменьшило количество выпусков планерных бомб, поскольку российские самолеты вынуждены летать дальше на базы и с баз на фронт", — говорится в сообщении.

Угроза от БПЛА

Увеличение количества и дальности атак украинских беспилотников становится все большей проблемой для России.

По словам старшего научного сотрудника по военной авиации и космосу Международного института стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, хотя украинские беспилотники не могут заменить ракеты дальнего радиуса действия, на использование которых Киев хочет получить разрешение, они заставляют Россию задуматься над тем, где она размещает свои. самолеты и средства противовоздушной обороны.

"Эффективность беспилотника не только в том, что он поражает цель — он имеет эффект даже если его сбивают", — объясняет Барри.

На фоне Курской операции ВСУ россияне не сняли свои резервы с Лимано-Бахмутского направления. Потому ситуация под Покровском остается сложной.

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