Украинские атаки парализуют нефтяную промышленность РФ: Forbes рассказал, сколько мощностей уничтожено

Этот месяц может стать еще более разрушительным для российской нефтяной инфраструктуры, поскольку атаки становятся все чаще.

Украинские беспилотники продолжают наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтехранилищам и насосным станциям. За последние два месяца это повлекло за собой значительные потери для нефтеперерабатывающей отрасли РФ, временно сократив производство нефтепродуктов на 10%.

Об этом пишет Forbes.

Этот месяц может стать еще более разрушительным для российской нефтяной инфраструктуры, поскольку атаки становятся все чаще. Вечером 13 февраля украинские беспилотники преодолели по меньшей мере 450 миль, чтобы нанести удар по принадлежащему "Роснефти" Саратовскому НПЗ.

На обнародованном видео с места происшествия видно высокое пламя над предприятием. В Силах беспилотных систем ВСУ заявили:

"Украинские санкции против Саратовского НПЗ не имеют личного состава и необратимы".

Саратовский НПЗ ежегодно перерабатывает около 7 миллионов тонн нефти, что составляет более 2% от общих нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Хотя заводы можно ремонтировать, постоянные атаки затрудняют эти процессы и парализуют работу ключевых объектов.

Серия ударов по нефтяным объектам РФ

Саратов атаковали и раньше — беспилотники наносили удары по его нефтеперерабатывающим объектам в январе. Кроме того, в прошлую пятницу дроны поразили нефтеперекачивающую станцию в Ростове и НПЗ в Волгограде.

5 февраля российские источники сообщили о еще одной украинской атаке — на этот раз новым типом крылатой ракеты, уничтожившей нефтебазу в Краснодарском крае.

Неустанный темп атак усложняет проведение ремонтных работ и истощает ресурсы российских компаний, пытающихся увеличить добычу и экспорт нефти. В самой "Роснефти" уже заговорили о возможном отказе от планов модернизации предприятий из-за высокого уровня угроз и постоянных повреждений ключевых объектов.

Напомним, что в ночь на 11 февраля 2025 года в Саратове и области сработала сирена, а местные жители сообщили о взрывах. Очевидцы заявили, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод горит после атаки БПЛА.