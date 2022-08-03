Украинские банки собирают мелкие монеты на нужды ВСУ

В отделениях Сбербанка и ПУМБ украинцы могут сдать находящиеся в обращении монеты и перевести средства на спецсчет НБУ для сбора средств на нужды армии.

В течение трех месяцев в Украине будет проходить акция "Смелая гривна", которую инициировал Нацбанк Украины. Во всех отделениях Сбербанка и ПУМБ украинцы могут сдавать монеты номиналами 10, 50 копеек и 1, 2, 5 и 10 гривен, которые поступят на спецсчет для помощи ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Монеты, переставшие быть средством платежа (монеты номиналом 1, 2, 5, 25 копеек), нужно сначала обменять в отделениях уполномоченных банков.

"В настоящее время в обращении находится более 14 млрд монет на сумму более 5 млрд гривен. Эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского захватчика", — отметили в НБУ.

Пункты приема монет будут работать с 1 августа по 31 октября 2022 года.

Все собранные средства будут перечислены на нужды ВСУ.

Напомним, Национальный банк Украины ужесточил требования к обменникам по организации торговли наличной валютой. В частности, Нацбанк запретил информировать о курсах валют вне касс.

Читайте также: