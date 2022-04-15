Украинские беженцы массово возвращаются домой: в ООН объяснили, чем это чревато

Почти миллион украинцев вернулись домой.
В Украину уже вернулись 870 тысяч украинских беженцев, ежедневно границу пересекают до 30 тысяч человек. Впрочем, массовый возврат усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины.
Об этом сообщили на официальной странице ООН в Twitter.
"Это (массовое возвращение) неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои сообщества или поиска соответствующих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно", — говорится в заявлении управления по координации гуманитарных вопросов.
Гуманитарные работники ООН оказали помощь 2,1 млн украинцев, нуждающихся в поддержке. Экстренный призыв организации выделить на помощь Украине $1,1 млрд сейчас профинансирован на 64%.
Напомним, как женщинам-беженкам не стать жертвами секс-торговли в Польше.
Как сообщалось, некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения: перечень необходимых документов.
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