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Украинские беженцы массово возвращаются домой: в ООН объяснили, чем это чревато

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Украинские беженцы массово возвращаются домой: в ООН объяснили, чем это чревато

Twitter / UNHCR

Почти миллион украинцев вернулись домой.

В Украину уже вернулись 870 тысяч украинских беженцев, ежедневно границу пересекают до 30 тысяч человек. Впрочем, массовый возврат усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины.

Об этом сообщили на официальной странице ООН в Twitter.

"Это (массовое возвращение) неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои сообщества или поиска соответствующих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно", — говорится в заявлении управления по координации гуманитарных вопросов.

Гуманитарные работники ООН оказали помощь 2,1 млн украинцев, нуждающихся в поддержке. Экстренный призыв организации выделить на помощь Украине $1,1 млрд сейчас профинансирован на 64%.

Напомним, как женщинам-беженкам не стать жертвами секс-торговли в Польше.

Как сообщалось, некоторые мужчины могут выехать за границу во время военного положения: перечень необходимых документов.

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