Украинские беженцы обязаны декларировать доходы: как этого избежать и что ждет нарушителей

С начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы были вынуждены ехать за границу. Во многих странах ЕС украинцам предоставили разные льготы, предоставили возможность работать.

Впрочем, украинцев не освободили от уплаты налогов. За неподачу ежегодной декларации гражданин будет отвечать согласно требованиям локального законодательства конкретного государства — а это штрафы, пени и т.д.

Об этом рассказала адвокат Анастасия Гончарук в комментарии "Фактам".

Она пояснила, что под двойным налогообложением подразумевается двойная уплата одних и тех же налогов одним физическим лицом в двух разных странах: в стране фактического места жительства и в стране гражданства или нахождения активов.

"Предусмотрен специальный механизм избежания двойной уплаты налогов — заключения двусторонних договоров между правительствами двух государств. Украина имеет более 74 подписанных международных договоров об избежании двойного налогообложения . Если физическое лицо уплатило налог в одной стране, то во избежание двойного налогообложения этого же дохода ему необходимо получить справку об уплате налога (с указанием основанной ставки и суммы налога) .Во время заполнения декларации о доходах будет учреждена специальная ставка налога, которая предусмотрена действующим двусторонним договором между этими двумя странами. которые были получены ею в течение года и с которых не были уплачены налоги", – говорит специалист.

Адвокат говорит, что по истечении 180 дней пребывания в той или иной стране лицо приобретает статус "налогового резидента" и обязано задекларировать весь свой доход, полученный где угодно. За непредставление ежегодной декларации, такое лицо будет нести соответствие в соответствии с требованиями локального законодательства такого государства (а это штрафы, пени и др.).

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"Да, такая возможность есть (не приобретать статус налогового резидента с истечением 180 дней. — ред.)— в случае принятия всеми правительствами государств-членов ЕС исключений в отношении украинцев, получивших временную защиту. К такой категории лиц может быть основан "ковидный прецедент "Когда люди не могли уехать из стран в связи с отменой всех авиарейсов", — добавила она.

Ранее мы рассказывали, какие изменения ждут украинцев в европейских странах осенью 2022 года.

Напомним, в Польше не будут взиматься налоги с украинских беженцев. Кого именно это касается.

Как сообщалось, в Пенсионном фонде разъяснили, будут ли платить пенсию украинцам в случае переезда за границу.

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