Украинские беженцы устроили лагерь под Мехико в ожидании въезда в США

Украинские беженцы устроили лагерь под Мехико в ожидании въезда в США

Сотни украинских беженцев разбили лагерь под Мехико, где ждут, когда правительство США разрешит им въехать в страну. Ежедневно в открытый неделю назад лагерь прибывают от 50 до 100 человек.

На сегодняшний день в лагере для украинских беженцев находятся около 500 человек.

Об этом пишет "Голос Америки".

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По информации издания, некоторые украинские беженцы побывали на границе США в Тихуане. Там людям заявили, что больше их не будут принимать. Также ряд людей прибыли в лагерь как туристы через аэропорты Мехико или Канкуна. Всего же в Тихуану прибыло около 10 тыс. украинцев, ищущих убежища в США.

Отмечается, что власти США не советуют украинцам ехать в Мексику, чтобы оттуда попасть в Соединенные Штаты. Ведь с 25 апреля всем гражданам Украины, у которых нет визы США и которые будут пытаться попасть в страну через границу с Мексикой без предварительного разрешения на поездку, будет отказано во въезде.

Напомним, с 25 апреля заработала программа Uniting for Ukraine для убегающих от войны в Украине.

Кроме того, около 60 тыс. граждан Украины, которые находились в США по состоянию на 11 апреля, могут податься на Temporary Protected Status (статус временной защиты), что на 18 месяцев разрешает остаться в США.

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