Украинские беженцы в Австрии могут рассчитывать на помощь посольства и волонтеров: куда обращаться

Украинские беженцы в Австрии могут рассчитывать на помощь посольства и волонтеров: куда обращаться

Первое, что необходимо сделать – это обратиться в Гуманитарный центр прибытия.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину каждый день все больше украинцев вынуждены искать убежища в других странах, в том числе и в Австрии. Для украинцев, прибывших в эту страну, посольство разработало пошаговую инструкцию действий.

Так, посольство Украины в Австрии советует действовать по следующему алгоритму:

1. Обратитесь в Гуманитарный центр прибытия, Sport & Fun-Halle Leopoldstadt (2й район Вены) по адресу Engerthstrasse 267-269, 1020 Вена (работает круглосуточно каждый день).

На месте предоставляются:

Первая медицинская помощь

Поиск временного жилья (пока продолжительностью до 5 суток)

Медицинская и психосоциальная помощь

Питание и напитки

Тестирование на коронавирус

Помощь средствами гигиены и другими вещами первой необходимости

2. ️ В течение первых дней пребывания в Вене обратитесь в Регистрационный и консультационный центр в Austria Center Vienna по адресу Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Вена (работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00).

На месте будет проведена регистрация, предоставлена Вам юридическая консультация и информация о дальнейших действиях для потенциального долгосрочного пребывания в Австрии, в том числе в плане социальной защиты и другой помощи.

Также отмечается, что на главном железнодорожном вокзале Вены обустроен информационный пункт от Caritas.

В настоящее время прибывающие из Украины лица могут пользоваться Федеральными железными дорогами Австрии (ÖBB) и общественным транспортом в Вене (Wiener Linien) бесплатно и при наличии удостоверения личности.

Подробная информация доступна на веб-странице: https://start.wien.gv.at/ukraine

В случае отсутствия паспорта гражданина Украины для выезда за границу или окончания его срока действия, необходимо обращаться в Консульское подразделение Посольства Украины в Республике Австрия по адресу: Naaffgasse 23, 1180 Вена.

Дополнительная информация по ссылке: https://www.facebook.com/100064833934546/posts/329370812567381/?d=n

Между тем, Польша приняла закон о помощи украинским гражданам, убегающим от вторжения России. Согласно документу, украинцы смогут легально жить и работать в стране в течение 18 месяцев, также предусмотрена возможность продления этого срока.

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