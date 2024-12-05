Украинские бойцы атаковали пункт управления оккупантов: подробности

ВСУ нанесли удары по районам сосредоточения личного состава российского агрессора и по пункту управления противника.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по трем районам сосредоточения личного состава и по одному пункту управления противника", — говорится в сообщении.

Также читайте Украина может объявить о готовности к миру: WSJ раскрыло детали переговоров с командой Трампа

В Генштабе добавили, что наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 22 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 31 БПЛА оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники оккупантов.

Напомним, ВСУ возобновили контроль над Новым Комаром в Донецкой области. Впрочем, армия РФ оккупировала Благодатное.

Читайте также: