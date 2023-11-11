Украинские бойцы дронами-камикадзе атаковали российские блокпосты (видео)

Воины 60-й отдельной пехотной Ингулецкой бригады дронами-камикадзе атаковали средства наблюдения россиян и их блокпосты.

Об этом говорится в сообщении Страткома ВСУ.

На канале опубликовано видео, где бойцы подразделения РУБпАК 60-й Ингулецкой ОМБр Vidar попадают в средства наблюдения врага и его блокпосты.

Ранее бойцы ВСУ уничтожили оккупантов на Сватовском направлении. Видео мощного удара по оккупантам опубликовал "Стальная граница". Тогда в результате "прилета" армия РФ потеряла 5 солдат.

Ранее на сверхтяжелом направлении фронта, а именно Купянском воины "Стальной границы" уничтожили автоминомет 2Б9 "Васильок" на базе автомобиля "Урал". Украинские пограничники выполнили задание с помощью дрона-камикадзе.

Читайте также: