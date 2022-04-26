Украинские бойцы ликвидировали под Попасной вооруженных до зубов "вагнеровцев" (фото)

Военнослужащие Королевской бригады ликвидировали под Попасной в Луганской области очередную партию наемников российской частной военной компании "Лига" – бывшей "Вагнер".
Военнослужащие Королевской бригады встретили и успешно ликвидировали очередную партию русских наемников.
Фото убитых оккупантов страны-агрессора показали на странице бригады в Facebook.
"О группе такого пушечного мяса из частной военной компании "Лига", успешно ликвидированной нашими воинами под Попасной, мы писали несколько дней назад. Неделей ранее группа этой же "Лиги" в количестве более 20 человек была ликвидирована нашими артиллеристами и добита пехотинцами стрелковом бою в окрестностях Попасной, безуспешно захватить которую оккупант пытается уже более 50 дней", — говорится в сообщении.
В бригаде отмечают, что российские наемники, участвовавшие в операциях в Сирии, "вооружены до зубов" и имеют современную экипировку. Впрочем, они "обнаружили свою бесславную смерть на украинской земле".
Напомним, что в Херсонской области взвод оккупантов, расстреливавших позиции защитников Украины, отправился в ад.
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