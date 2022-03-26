Украинские бойцы от начала войны ликвидировали 16,4 тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Украинские бойцы от начала войны ликвидировали 16,4 тысячи оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

Данные уточняются.

По состоянию на 26 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 16 400 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 16 400 человек

танков ‒ 575 ед

боевых бронированных машин ‒ 1640 ед

артиллерийских систем – 293 ед

РСЗО — 91 ед

средства ПВО — 51 ед

самолетов – 117 ед

вертолетов – 127 ед

автомобильной техники — 1131 ед

корабли /катера — 7 ед

цистерн с ГСМ – 73

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56

специальная техника – 19

пусковые установки ОТРК/ТРК — 2

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 26 марта от рук россиян погибло 136 детей.

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