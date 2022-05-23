Украинские бойцы ОТУ "Схид" ликвидировали 30 оккупантов и уничтожили их технику

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 23 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили одну атаку.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

личного боевого состава – 30

танков – 1

БМП – 2

БПЛА – 2

Напомним, львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов в одном из районов выполнения заданий.

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