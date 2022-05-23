Украинские бойцы ОТУ "Схид" ликвидировали 30 оккупантов и уничтожили их технику

Российские военные не оставляют попыток захватить восток Украины, но украинские защитники ежедневно продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 23 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили одну атаку.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
- личного боевого состава – 30
- танков – 1
- БМП – 2
- БПЛА – 2
Напомним, львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов в одном из районов выполнения заданий.
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