Украинские бойцы ОТУ "Схид" отбили пять вражеских атак и ликвидировали 57 оккупантов

Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на востоке Украины.
В течение суток, 1 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили пять атак.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 57
- танков – 1
- БМП – 5
- БТР – 5
- МТЛБ – 2
- артиллерийских систем – 6
- АТТ – 3
- БПЛА – 4
Также украинским защитникам удалось обнаружить место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения успешно его ликвидировали.
Напомним, украинские защитники уничтожили за сутки, 1 мая, 10 беспилотников врага, которые оккупанты используют для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.
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