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Украинские бойцы ОТУ "Схид" отбили пять вражеских атак и ликвидировали 57 оккупантов

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Украинские бойцы ОТУ "Схид" отбили пять вражеских атак и ликвидировали 57 оккупантов

Getty Images

Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на востоке Украины.

В течение суток, 1 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили пять атак.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – 57
  • танков – 1
  • БМП – 5
  • БТР – 5
  • МТЛБ – 2
  • артиллерийских систем – 6
  • АТТ – 3
  • БПЛА – 4

Также украинским защитникам удалось обнаружить место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения успешно его ликвидировали.

Напомним, украинские защитники уничтожили за сутки, 1 мая, 10 беспилотников врага, которые оккупанты используют для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

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