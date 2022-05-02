Украинские бойцы ОТУ "Схид" отбили пять вражеских атак и ликвидировали 57 оккупантов

Украинские бойцы ОТУ "Схид" отбили пять вражеских атак и ликвидировали 57 оккупантов

Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на востоке Украины.

В течение суток, 1 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили пять атак.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

Также читайте На Донбассе украинские защитники отбили 10 атак оккупантов и уничтожили их технику

личного состава – 57

танков – 1

БМП – 5

БТР – 5

МТЛБ – 2

артиллерийских систем – 6

АТТ – 3

БПЛА – 4

Также украинским защитникам удалось обнаружить место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения успешно его ликвидировали.

Напомним, украинские защитники уничтожили за сутки, 1 мая, 10 беспилотников врага, которые оккупанты используют для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

Читайте также: