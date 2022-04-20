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Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали 36 оккупантов и уничтожили их технику

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Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали 36 оккупантов и уничтожили их технику

gettyimages.com

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 20 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – 36
  • БМП – 5
  • БТР – 4
  • АО – 1
  • ЗРК – 1
  • минометный расчет – 1

Напомним, перед российскими оккупантами стоит задача захватить украинские территории в границах Донецкой и Луганской областей, чтобы объявить о своей победе.

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