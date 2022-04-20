Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали 36 оккупантов и уничтожили их технику

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 20 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 36
- БМП – 5
- БТР – 4
- АО – 1
- ЗРК – 1
- минометный расчет – 1
Напомним, перед российскими оккупантами стоит задача захватить украинские территории в границах Донецкой и Луганской областей, чтобы объявить о своей победе.
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