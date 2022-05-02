Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали 75 оккупантов и уничтожили их технику

Дата публикации
Просмотры
1632
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали 75 оккупантов и уничтожили их технику

Сергей Гайдай

Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на востоке Украины.

В течение суток, 2 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили одну атаку.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – 75
  • танков – 2
  • БМП – 6
  • ББМ – 5
  • артиллерийских систем – 1
  • минометных расчетов – 2
  • АО – 3
  • БПЛА – 4
  • специальной техники – 1

Также украинским защитникам удалось ликвидировать склад с боеприпасами врага.

Напомним, ранее в Харьковской области воины ССО уничтожили много техники российских оккупантов. Также украинские защитники обнаружили блиндаж российских захватчиков и ликвидировали его.

Читайте также:

Следующая публикация