Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали 75 оккупантов и уничтожили их технику

Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на востоке Украины.
В течение суток, 2 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили одну атаку.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – 75
- танков – 2
- БМП – 6
- ББМ – 5
- артиллерийских систем – 1
- минометных расчетов – 2
- АО – 3
- БПЛА – 4
- специальной техники – 1
Также украинским защитникам удалось ликвидировать склад с боеприпасами врага.
Напомним, ранее в Харьковской области воины ССО уничтожили много техники российских оккупантов. Также украинские защитники обнаружили блиндаж российских захватчиков и ликвидировали его.
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