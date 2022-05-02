Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали 75 оккупантов и уничтожили их технику

Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали 75 оккупантов и уничтожили их технику

Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на востоке Украины.

В течение суток, 2 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили одну атаку.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

Также читайте Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

личного состава – 75

танков – 2

БМП – 6

ББМ – 5

артиллерийских систем – 1

минометных расчетов – 2

АО – 3

БПЛА – 4

специальной техники – 1

Также украинским защитникам удалось ликвидировать склад с боеприпасами врага.

Напомним, ранее в Харьковской области воины ССО уничтожили много техники российских оккупантов. Также украинские защитники обнаружили блиндаж российских захватчиков и ликвидировали его.

Читайте также: