Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали около 100 оккупантов и уничтожили их технику

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили одну атаку.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- личного состава – до 100
- танков – 3
- БМП – 17
- АО – 10
- артиллерийских систем – 2
- БПЛА – 1
Напомним, ранее основатель Ballingcat Христо Грозев рассказал, что в начале первой стадии вооруженные силы Украины уничтожили 90% лучших десантников российской армии.
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