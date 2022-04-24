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Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали около 100 оккупантов и уничтожили их технику

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Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали около 100 оккупантов и уничтожили их технику

Операция объединенных сил / Facebook

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили одну атаку.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

  • личного состава – до 100
  • танков – 3
  • БМП – 17
  • АО – 10
  • артиллерийских систем – 2
  • БПЛА – 1

Напомним, ранее основатель Ballingcat Христо Грозев рассказал, что в начале первой стадии вооруженные силы Украины уничтожили 90% лучших десантников российской армии.

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