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Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали около 200 оккупантов и уничтожили их технику

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Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали около 200 оккупантов и уничтожили их технику

Getty Images

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 21 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили три атаки.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

  • Личного состава – до 200
  • Танков – 5
  • БМП – 2
  • БТР – 1
  • Артиллерийских систем – 1
  • АО – 9
  • Самолетов – 1
  • БПЛА – 3

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подвел для России итоги почти двух месяцев войны против Украины.

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