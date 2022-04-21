Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали около 200 оккупантов и уничтожили их технику

Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали около 200 оккупантов и уничтожили их технику

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 21 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили три атаки.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".

Украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

Личного состава – до 200

Танков – 5

БМП – 2

БТР – 1

Артиллерийских систем – 1

АО – 9

Самолетов – 1

БПЛА – 3

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подвел для России итоги почти двух месяцев войны против Украины.

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