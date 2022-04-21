Украинские бойцы ОТУ "Схид" в течение суток ликвидировали около 200 оккупантов и уничтожили их технику

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.
В течение суток, 21 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российские оккупанты совершили три атаки.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Схид".
Украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:
- Личного состава – до 200
- Танков – 5
- БМП – 2
- БТР – 1
- Артиллерийских систем – 1
- АО – 9
- Самолетов – 1
- БПЛА – 3
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подвел для России итоги почти двух месяцев войны против Украины.
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