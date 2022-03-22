Украинские бойцы ОТУ "Восток" отбили три атаки российских войск и нанесли им огромные потери

В частности, ликвидированы 54 российских оккупанта.
Российские войска 22 марта совершили три атаки в районе украинской оперативно-тактической группировки "Восток", однако бойцы группировки отбили все атаки и нанесли огромные потери врагу.
Об этом сообщили в ОТУ "Восток".
"Несмотря на многочисленные попытки, врагу так и не удается прорвать нашу оборону. Так, сегодня, 22 марта, российские фашистские захватчики совершили 3 атаки. Все попытки наступления были успешно отбиты", – говорится в сообщении.
Там опубликовали потери российского войска:
- личного состава – 54 человека,
- танки – 5 (уничтожено – 3, повреждено – 2),
- САУ, пушек – 1,
- АО – 5,
- самолеты – 2,
- БПЛА – 2,
- специальная техника – 1,
- захвачено БМП-3 – 3.
В сообщении также отмечается, что с каждым днем враг теряет все больше людей и техники. Ведь оккупанты бросают в бой неподготовленных и деморализованных людей.
"Вместо этого украинские воины мотивированы, ведь знают, что отстаивают свою страну, свою землю, защищают собственные семьи и своих детей. Поэтому победа Украины – только вопрос времени", – отметили в ОТУ "Восток".
Напомним, в этот же день ВСУ уже в восьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.
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