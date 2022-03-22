Украинские бойцы ОТУ "Восток" отбили три атаки российских войск и нанесли им огромные потери

Украинские бойцы ОТУ "Восток" отбили три атаки российских войск и нанесли им огромные потери

В частности, ликвидированы 54 российских оккупанта.

Российские войска 22 марта совершили три атаки в районе украинской оперативно-тактической группировки "Восток", однако бойцы группировки отбили все атаки и нанесли огромные потери врагу.

Об этом сообщили в ОТУ "Восток".

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"Несмотря на многочисленные попытки, врагу так и не удается прорвать нашу оборону. Так, сегодня, 22 марта, российские фашистские захватчики совершили 3 атаки. Все попытки наступления были успешно отбиты", – говорится в сообщении.

Там опубликовали потери российского войска:

личного состава – 54 человека,

танки – 5 (уничтожено – 3, повреждено – 2),

САУ, пушек – 1,

АО – 5,

самолеты – 2,

БПЛА – 2,

специальная техника – 1,

захвачено БМП-3 – 3.

В сообщении также отмечается, что с каждым днем враг теряет все больше людей и техники. Ведь оккупанты бросают в бой неподготовленных и деморализованных людей.

"Вместо этого украинские воины мотивированы, ведь знают, что отстаивают свою страну, свою землю, защищают собственные семьи и своих детей. Поэтому победа Украины – только вопрос времени", – отметили в ОТУ "Восток".

Напомним, в этот же день ВСУ уже в восьмой раз "ударили" по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.