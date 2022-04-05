Украинские бойцы ОТУ "Восток" в течение суток ликвидировали до 80 российских оккупантов

Также бойцы отбили атаку российских войск.
Российские войска 5 апреля совершили одну атаку в районе украинской оперативно-тактической группировки "Восток".
Бойцы группировки ее отбили, а артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Об этом сообщили в ОТУ "Восход".
Потери российских войск за сутки:
- личного состава – до 80
- танков – 4 (из них захвачено – 1)
- БТР – 9
- БМП – 10
- минометов – 1
- БМ-21 – 1
- АО – 17
- БПЛА – 1
- топливозаправщиков – 2
"Ежедневно враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности только "продвижение вперед" и "без потерь". На самом же деле единственное направление, куда они двигаются, это направление русского военного корабля", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники из противотанкового комплекса уничтожили современный российский вертолет. Ликвидированы также два российских летчика, которые летели убивать украинцев.
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