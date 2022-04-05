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Украинские бойцы ОТУ "Восток" в течение суток ликвидировали до 80 российских оккупантов

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Украинские бойцы ОТУ "Восток" в течение суток ликвидировали до 80 российских оккупантов

Facebook/Оперативное командование "Юг"

Также бойцы отбили атаку российских войск.

Российские войска 5 апреля совершили одну атаку в районе украинской оперативно-тактической группировки "Восток".

Бойцы группировки ее отбили, а артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Об этом сообщили в ОТУ "Восход".

Потери российских войск за сутки:

  • личного состава – до 80
  • танков – 4 (из них захвачено – 1)
  • БТР – 9
  • БМП – 10
  • минометов – 1
  • БМ-21 – 1
  • АО – 17
  • БПЛА – 1
  • топливозаправщиков – 2

"Ежедневно враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности только "продвижение вперед" и "без потерь". На самом же деле единственное направление, куда они двигаются, это направление русского военного корабля", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники из противотанкового комплекса уничтожили современный российский вертолет. Ликвидированы также два российских летчика, которые летели убивать украинцев.

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