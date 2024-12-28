Украинские бойцы показали воздушное сражение с вражеским беспилотником: видео

Операторы дронов подразделения "Тайфун" не только поразили наземные цели, но сбили российский Mavic.

На Покровском направлении украинские операторы дронов не только успешно поражают вражескую технику и пехоту, но могут вступать в настоящий воздушный бой с беспилотником окупантов.

Соответствующее видео опубликовано на странице отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Нацгвардии Украины.

На опубликованных кадрах видно, как украинские бойцы точно поражают наземные цели, а также сбивают российский дрон Mavic.

Украинские бойцы показали воздушный бой с вражеским беспилотником

"От убийственной силы "Тайфун" не спрятаться. Ни в тумане, ни в облаках, ни маскируясь под руины", — говорится в комментарии к видео.

Напомним, дроны Mavic – это глаза вражеской армии. Их используют в разведке, наблюдении, а также для сбросов.

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