Украинские бойцы показали "яростное сафари" – зачистку села от врага

Штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины обнародовала видео уничтожения окупантов. В бригаде не указали направление фронта, на котором происходило стрелковое сражение, и не назвали населенный пункт, что ВСУ уже отбили у врага и начали зачищать территорию.

Видео боя бригада "Лють" обнародовала в соцсети Facebook.

По свидетельству бойцов, во время зачистки ликвидированы пять оккупантов.

Бойцы назвал бой "февральским сафари, что не оставило шанса на жизнь.

Зачищать населенный пункт от окупантов взялись бойцы штурмового полка "Сафари" бригады "Лють".

К пяти погибшим захватчикам присоединились более 10 раненых.

"Февраль сафари. Этот день раш*сты запомнят надолго... Несмотря на тяжелые условия, наши бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи, ежедневно борясь за будущее нашего государства", – заявили бойцы.

Тем временем оккупант увеличивает интенсивность наступлений. Армия РФ держит на Лиманском и Купянском направлениях около 100 тысяч своих военных.

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