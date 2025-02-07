Украинские бойцы пополнили "обменный фонд" на Донецком направлении: подробности молниеносной операции

Успешные действия наших военных на этом направлении продолжают наносить значительные потери врагу и способствуют наращиванию "обменного фонда".

Украинские военные из 3-го батальона бригады "Спартан" пополнили "обменный фонд", захватив в плен шестерых россиян во время боевых действий на Покровском направлении.

Об этом сообщили на странице национальной гвардии Украины.

В ходе неудачной попытки штурма группа из пяти российских наемников попала под плотный огонь украинских защитников и скрылась в частном доме. Не имея возможности продолжать бой или отступить, они добровольно сдались в плен.

Еще одного оккупанта удалось захватить после того, как он шесть суток бродил среди домов. Его группа была полностью уничтожена, а помощи он так и не дождался. Поняв тупик, россиянин тоже решил сдаться.

Украинские воины взяли в плен шестерых оккупантов в Донецкой области

Напомним, 5 февраля состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Полторы сотни украинских защитников снова ступили на родную землю.

Читайте также: