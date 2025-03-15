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Украинские бойцы разбили вражескую колонну, которая штурмовала Часов Яр

Украинские бойцы разбили вражескую колонну, которая штурмовала Часов Яр

Во время штурма временного Яра россияне потеряли технику / Фото: скриншот с видео

Поражены не менее 10 единиц техники, враг понес потери в живой силе.

На рассвете в субботу, 15 марта, российские оккупанты попытались прорвать позиции Сил обороны Украины в направлении Часового Яра в Донецкой области. С этой целью враг задействовал более двух десятков единиц техники, включая боевые машины десанта.

Видео разгрома вражеской колонны опубликовал в своем Telegram-канале командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По меньшей мере, 10 единиц техники были уничтожены или поражены.

"Встреча была "горячей": наши пехотинцы, артиллерия и дроновые экипажи устроили оккупантам настоящий ад на колесах", — отметил командующий НГУ.

Враг также понес потери в живой силе.

"Некоторые оккупанты успели спешиться, но это лишь отвлекло их неизбежную встречу с нашими FPV-дронами. Пилоты уже отработали и завершили дело", — говорится в сообщении.

Украинские бойцы разбили вражескую колонну, которая штурмовала Часов Яр

Украинские бойцы разбили вражескую колонну, которая штурмовала Часов Яр

Напомним, в Донецкой области российские оккупанты будут пытаться захватить Часов Яр и Торецк, чтобы развернуть наступление в сторону Константиновки.

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