Украинские бойцы сбили дрон-камикадзе Shahed-136, который должен был атаковать Николаев

Этим беспилотником захватчики пытались атаковать Николаев.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"25 сентября около 15.00 часов силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев", – говорится в заявлении.

Напомним, в этот же день Одессу снова атаковали сразу четыре российских дрона-камикадзе иранского производства. Трое попали по админзданию в центре города.

Заметим, как объяснили в ОК "Юг", РФ не может такими дронами атаковать все регионы Украины из-за ограниченной дальности полета.

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