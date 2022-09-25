Украинские бойцы сбили дрон-камикадзе Shahed-136, который должен был атаковать Николаев

Украинские силы ПВО 25 сентября сбили дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которое российские оккупанты переименовали в "Герань-2".
Этим беспилотником захватчики пытались атаковать Николаев.
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
"25 сентября около 15.00 часов силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрон-камикадзе Shahed-136, которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев", – говорится в заявлении.
Напомним, в этот же день Одессу снова атаковали сразу четыре российских дрона-камикадзе иранского производства. Трое попали по админзданию в центре города.
Заметим, как объяснили в ОК "Юг", РФ не может такими дронами атаковать все регионы Украины из-за ограниченной дальности полета.
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