Украинские бойцы сбили вражеский истребитель Су-25 с помощью ПЗРК-Игла (видео)

Бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25.

Об этом говорится в сообщении 10-й ОГШБр "Эдельвейс" 28 июня.

Видео сбивания вражеского самолета бойцы обнародовали в Инстаграме.

"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ТСН.ua предоставлял подробности ущерба нацгвардейцам из "Иглы" российской крылатой ракеты, летевшей на Киев. Благодаря мастерской работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную вражескую крылатую ракету.

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