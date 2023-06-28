Украинские бойцы сбили вражеский истребитель Су-25 с помощью ПЗРК-Игла (видео)

Работал зенитно-ракетный артиллерийский дивизион 10-й ОГШБр "Эдельвейс".
Бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25.
Об этом говорится в сообщении 10-й ОГШБр "Эдельвейс" 28 июня.
Видео сбивания вражеского самолета бойцы обнародовали в Инстаграме.
"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее ТСН.ua предоставлял подробности ущерба нацгвардейцам из "Иглы" российской крылатой ракеты, летевшей на Киев. Благодаря мастерской работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную вражескую крылатую ракету.
Читайте также: