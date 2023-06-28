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Украинские бойцы сбили вражеский истребитель Су-25 с помощью ПЗРК-Игла (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Украинские бойцы сбили вражеский истребитель Су-25 с помощью ПЗРК-Игла (видео)

Фото: скрін відео зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр “Едельвейс”

Работал зенитно-ракетный артиллерийский дивизион 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

Бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25.

Об этом говорится в сообщении 10-й ОГШБр "Эдельвейс" 28 июня.

Видео сбивания вражеского самолета бойцы обнародовали в Инстаграме.

"Сегодня бойцы зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 10-й ОГШБр "Эдельвейс" с помощью ПЗРК-Игла сбили российский истребитель Су-25", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ТСН.ua предоставлял подробности ущерба нацгвардейцам из "Иглы" российской крылатой ракеты, летевшей на Киев. Благодаря мастерской работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную вражескую крылатую ракету.

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Дата публикации
Просмотры
1533
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