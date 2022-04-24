Украинские бойцы спасли в Рубежном детей, которые неделю сами жили под обстрелами

Украинские бойцы спасли в Рубежном детей, которые неделю сами жили под обстрелами

В Рубежном двое детей остались дома без матери, она пошла в город и больше не вернулась.

Детей обнаружили и спасли украинские военные.

Об этом пишет "Суспільне".

Михаил и Джейсон пытались готовить сами и выполнять руководство матери, которая говорила не бросать дом на произвол судьбы. По словам Джейсона, их мать неделю назад ушла в город и не вернулась. С ней нет связи.

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Ребят подкармливали соседи. Джейсон рассказал, как их с братом спасли украинские военные.

"Я вышел, смотрю – трое военных. Они говорят: ты сам? Я говорю, что нет, я с младшим братом. Сколько лет? Четыре. Они говорят: давайте мы вас лучше вывезем, потому что здесь опасно. "Прилетит" в дом, завалит, никто вас не вытащит, а мама говорила не покидать дом. Я лучше о брате позабочусь и о своей жизни", — говорит Джейсон.

Детей эвакуировали в больницу — одно из немногих заведений, еще работающих в Северодонецке. В настоящее время братьев отвезли к родственникам в Полтаву.

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Ранее стало известно, что житель Житомирской области Владимир Ободзинский в одно мгновение потерял всю семью. Пятеро его родных людей погибли от удара двух авиабомб, сброшенных российскими военными на их дом.

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