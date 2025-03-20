Украинские бойцы ударили по командному пункту РФ в Белгородской области: детали от Генштаба

Вражеские объекты снова под ударом наших защитников.

В четверг, 18 марта, Воздушные Силы ВС Украины нанесли удар по командному пункту одного из подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии вооруженных сил российской федерации в районе Демидовки Белгородской области (РФ). В результате поражения командный пункт полностью уничтожен.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Этот объект враг использовал для планирования и ведения боевых действий против подразделений Сил обороны на территории Сумской области", — отметили в ведомстве.

Его ликвидация значительно снижает способность подразделений 3-й мотострелковой дивизии РФ эффективно действовать на поле боя.

"Летчики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины будут продолжать поражать элементы военной инфраструктуры противника до прекращения вооруженной агрессии против народа Украины", — добавили в ведомстве.

Напомним, Министерство обороны Великобритании сообщило, каковы потериРФ в Украине. По его оценкам, с начала полномасштабного вторжения было убито от 200 000 до 250 000 солдат.

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