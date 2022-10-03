Украинские бойцы ударили по понтонным мостам в Херсонской области во время передвижения российской танковой роты

Всё произошло в районе Дариевки Херсонской области.
ВСУ нанесли удары по двум понтонным мостам в районе Дариевки Херсонской области во время передвижения российской танковой роты.
Об этом сообщил советник офиса президента Алексея Арестовича во время разговора на канале "Фейгин Live" 3 октября.
"Сегодня в районе Дариевки "влупили" два моста понтонных. Там именно танковая рота переправлялась, и вот у нее все полетело", — сказал он.
Напомним, что украинское ПВО сбило ракету 3 октября в 20:05 в Криворожском районе Днепропетровщины.
Ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.
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