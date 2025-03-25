Украинские бойцы ударили по сосредоточению живой силы армии РФ на Курщине: какие потери врага

Воздушные силы ВС Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает его способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях", — отметили в ведомстве.

Напомним, за последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1180 солдат.

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