Украинские бойцы уничтожили 33 оккупантов и их технику на востоке

Украинские военные в течение 28 мая уничтожили 33 российских военных и нанесли им потери в технике на востоке государства.
Так, уничтожены танк и тяжелый артиллерийский тягач оккупантов.
Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 28 мая, наши воины уничтожили: личного состава – до 33, танков – 1, АТТ – 5", – говорится в сообщении.
Напомним, ВСУ показали фото, как французскими пушками Caesar уничтожают оккупантов на Донбассе. В частности, удалось уничтожить два вражеских танка.
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