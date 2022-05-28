Украинские бойцы уничтожили 33 оккупантов и их технику на востоке

Украинские бойцы уничтожили 33 оккупантов и их технику на востоке

Украинские военные в течение 28 мая уничтожили 33 российских военных и нанесли им потери в технике на востоке государства.

Так, уничтожены танк и тяжелый артиллерийский тягач оккупантов.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Восток".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 28 мая, наши воины уничтожили: личного состава – до 33, танков – 1, АТТ – 5", – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ показали фото, как французскими пушками Caesar уничтожают оккупантов на Донбассе. В частности, удалось уничтожить два вражеских танка.

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