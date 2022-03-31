Украинские бойцы уничтожили более 60% личного состава 1-го мотострелкового батальона 36-й ОМБ армии РФ

Для обеспечения ухода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям ВСУ.

На Полесском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на выводе подразделений с территории Украины, восстановлении их боеспособности и, вероятно, переброски на другие направления.

Об этом 31 марта сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что враг осуществляет перемещение подразделений 35-й, 36-й общевойсковых армий и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района.

"Для обеспечения отхода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами. В связи с критической ситуацией, вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организует лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в ходе ведения боевых действий против Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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