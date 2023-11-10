Украинские бойцы уничтожили два российских десантных катера в Крыму — СМИ

Крым снова атаковали.
Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Разведчики поразили два российских катера.
Об этом сообщает "Суспільне".
Как отмечается, в поселке Черноморское на западе временно оккупированного Крыма разведчики поразили два российских скоростных десантных катера.
Минобороны России заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.
Что известно о ночных взрывах в Крыму
В Крыму ночью раздались взрывы. Об этом 10 ноября сообщили в местном Телеграмм-канале.
Авторы контента со ссылкой на слова подписчиков проинформировали, что было 4-5 "прилетов" в пограничный пункт.
В то же время в российском медиа Baza проинформировали, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии.
В публикации говорится, что ночью два беспилотника пытались ударить по Морскому нефтяному терминалу, но якобы были сбиты из стрелкового оружия.
"Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки упали в поле в 400 метрах от нефтебазы. Второй дрон упал на территории нефтебазы и при падении он сдетонировал", — отметили авторы контента.
Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что взрывы в Крыму будут продолжаться.
Начиная с августа 2022 года, в Крыму слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или "учениями военных РФ".
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