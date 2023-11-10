Украинские бойцы уничтожили два российских десантных катера в Крыму — СМИ

Главное управление разведки Минобороны провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму. Разведчики поразили два российских катера.

Об этом сообщает "Суспільне".

Как отмечается, в поселке Черноморское на западе временно оккупированного Крыма разведчики поразили два российских скоростных десантных катера.

Минобороны России заявляет, что якобы в ночь на 10 ноября над Крымом российские войска уничтожили два беспилотника.

Что известно о ночных взрывах в Крыму

В Крыму ночью раздались взрывы. Об этом 10 ноября сообщили в местном Телеграмм-канале.

Авторы контента со ссылкой на слова подписчиков проинформировали, что было 4-5 "прилетов" в пограничный пункт.

В то же время в российском медиа Baza проинформировали, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Феодосии.

В публикации говорится, что ночью два беспилотника пытались ударить по Морскому нефтяному терминалу, но якобы были сбиты из стрелкового оружия.

"Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки упали в поле в 400 метрах от нефтебазы. Второй дрон упал на территории нефтебазы и при падении он сдетонировал", — отметили авторы контента.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что взрывы в Крыму будут продолжаться.

Начиная с августа 2022 года, в Крыму слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или "учениями военных РФ".

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