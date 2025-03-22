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Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК "Тор": появилось видео

Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК "Тор": появилось видео

Уничтожение российского ЗРК "Тор" / Фото: скриншот с видео

Пилоты группы MARGINAL SQUAD выследили и при передвижении с помощью FPV-дрона поразили российский зенитный ракетный комплекс.

На одном из ключевых направлений фронта пилоты группы MARGINAL SQUAD выследили и при передвижении с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК "Тор".

Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

"Операторы дронов произвели успешное поражение российского ЗРК", – говорится в сообщении.

Справка: ЗРК "Тор" — советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач ПВО и ПРО на уровне дивизионного звена.

Самоходная пусковая установка комплекса способна работать автономно, самостоятельно обнаруживая цель и поражая ее.

Характеристики:

  • экипаж машины три человека;
  • количество одновременно отслеживаемых целей: 48;
  • количество одновременно сопровождающихся целей: 2 (4 для Тор-М2);
  • зона обнаружения целей по дальности: 27 км;
  • зона уничтожения цели по дальности: 12 км;
  • максимальная скорость целей: 700 м/с;
  • количество ракет: 8 (16 ракет 9М338 для Тор-М2);
  • масса ракеты 9М330: 165 кг;
  • масса боевой части 9М330: 14,5кг.

Украинские военные уничтожили российский ЗРК "Тор"

Украинские военные уничтожили российский ЗРК "Тор"

Напомним, ВСУ уничтожили российский ЗРК "Стрела-10" на востоке Украины.

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