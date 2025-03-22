Украинские бойцы уничтожили российский ЗРК "Тор": появилось видео

Пилоты группы MARGINAL SQUAD выследили и при передвижении с помощью FPV-дрона поразили российский зенитный ракетный комплекс.
На одном из ключевых направлений фронта пилоты группы MARGINAL SQUAD выследили и при передвижении с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК "Тор".
Об этом сообщает ОСУВ "Хортица".
"Операторы дронов произвели успешное поражение российского ЗРК", – говорится в сообщении.
Справка: ЗРК "Тор" — советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач ПВО и ПРО на уровне дивизионного звена.
Самоходная пусковая установка комплекса способна работать автономно, самостоятельно обнаруживая цель и поражая ее.
Характеристики:
- экипаж машины три человека;
- количество одновременно отслеживаемых целей: 48;
- количество одновременно сопровождающихся целей: 2 (4 для Тор-М2);
- зона обнаружения целей по дальности: 27 км;
- зона уничтожения цели по дальности: 12 км;
- максимальная скорость целей: 700 м/с;
- количество ракет: 8 (16 ракет 9М338 для Тор-М2);
- масса ракеты 9М330: 165 кг;
- масса боевой части 9М330: 14,5кг.
Напомним, ВСУ уничтожили российский ЗРК "Стрела-10" на востоке Украины.
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