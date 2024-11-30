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Украинские бойцы уничтожили северокорейский ракетный комплекс: видео

Украинские бойцы уничтожили северокорейский ракетный комплекс: видео

Северокорейский ПТРК Bulsae-4 / Фото: скриншот с видео

Поражение было нанесено во время воздушного патрулирования на границах Харьковщины.

Бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады поразили противотанковый вражеский ракетный комплекс Bulsae-4, изготовленный в Северной Корее.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях бригады.

В сообщении уточнили, что поражение было нанесено во время воздушного патрулирования FPV-пилотов подразделения "Ветролом" на рубежах Харьковщины.

Известно, что северокорейский ПТРК Bulsae-4 может поражать цели вне прямой видимости на расстоянии более 10 км.

Пусковая установка состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, установленных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6.

Для наведения управляемых ракет этого ПТРК используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю.

Украинские бойцы уничтожили северокорейский ракетный комплекс

Украинские бойцы уничтожили северокорейский ракетный комплекс

Напомним, ранее на Покровском направлении Силы обороны Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" стоимостью $200 млн.

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