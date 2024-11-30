Украинские бойцы уничтожили северокорейский ракетный комплекс: видео

Поражение было нанесено во время воздушного патрулирования на границах Харьковщины.

Бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады поразили противотанковый вражеский ракетный комплекс Bulsae-4, изготовленный в Северной Корее.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях бригады.

В сообщении уточнили, что поражение было нанесено во время воздушного патрулирования FPV-пилотов подразделения "Ветролом" на рубежах Харьковщины.

Известно, что северокорейский ПТРК Bulsae-4 может поражать цели вне прямой видимости на расстоянии более 10 км.

Пусковая установка состоит из поворотного пакета из восьми контейнеров с ракетами, установленных на шасси северокорейского колесного бронетранспортера М-2010 с колесной формулой 6х6.

Для наведения управляемых ракет этого ПТРК используется электрооптическая головка в сочетании с командным наведением по оптоволоконному кабелю.

Украинские бойцы уничтожили северокорейский ракетный комплекс

Напомним, ранее на Покровском направлении Силы обороны Украины уничтожили российский автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" стоимостью $200 млн.

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