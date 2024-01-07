Украинские бойцы уничтожили вражескую группу на Авдеевском направлении (видео)

С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением операторы ССО постоянно мониторят наиболее опасные направления зоны ответственности.

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую группу на Авдеевском направлении.

Видео процесса обнародовано на официальном канале ССО.

"С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности", – рассказал оператор "Флай".

Операторы 8-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы противника из четырех военнослужащих.

"На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток продвижения. Однако наши операторы в сотрудничестве с дружественными подразделениями Сил обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери", – говорится в сообщении.

С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением они обнаружили группу противника. Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена.

Добавим, что ВСУ в ночь на 6 января поразили российский аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. Аэродром "Саки" – это пункт управления. Там защищен бункер, где россияне ведут управление соединением.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал подробности атаки на аэродром во временно оккупированном Крыму.

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