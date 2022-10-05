Украинские бойцы захватили в плен 12 мобилизованных из "ДНР"

Пленные говорят, что не могли сдастся раньше, боялись заключения и заградительных отрядов, стоящих за ними.
Бойцы захватили 12 пленных, мобилизованных на войну из так называемой "ДНР", а именно из Енакиево и Горловки, говорится в ТСН.
Все они говорят заученными фразами, что они вроде бы не знали, куда едут. Утверждают, что были мобилизованы с февраля, но до сих пор были в тылу, а теперь привезли и покинули с одними автоматами. Пленные убеждают, что в украинские военные не стреляли.
"Нам сказали, что переводят и вывезли в поле. Сказали, что какие-то сборы на 3-5 дней. А потом начали пугать – всевозможными сроки, тюрьма…", – рассказывают пленные.
Они добавляют, что не могли сдаться в плен раньше, боялись заключения и заградительных отрядов, стоящих за ними.
Также рассказывают, что ими руководили "ДНРовцы", а вот россияне были уже во второй линии.
Пленным дали уже теплые вещи, потому что их - пострадали в бою, также накормили.
Читайте также:
Оборудованные пандусами, кондиционерами и низким уровнем пола: Киев отправил в Днепр 30 автобусов
"Так вы в самой ж*пи": оккупант, попавший в "котел" ВСУ, расплакался во время разговора с женой (видео)
В одном из сел России не смогли мобилизовать ни одного мужчину: куда исчезли призывники