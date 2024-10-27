Украинские бойцы затрофеили редкий российский танк Т-90С: видео

Украинские воины захватили российский танк Т-90С, оснащенный антидроновым "мангалом", средствами радиоэлектронного противодействия, телевизионными обзорными камерами и самодельным тралом.

Видео трофея опубликовал танкист батальона "К2" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Александр Афанасьев в своем Instagram.

Также читайте Генштаб ВСУ сообщил, где наступает враг

Это экспортный вариант танка, производимый российской оборонной промышленностью. Надписи внутри исполнены на английском языке. Также его примечательной особенностью является трапециевидный "индийский" блок динамической защиты, устанавливаемый вместо малополезного прожектора "Штора".

"Трофей знатный, К-2 выражает благодарность "Уралвагонзаводу" за сделанные выводы", — написал в комментарии к видео военный.

Украинские бойцы затрофеили редкий российский танк Т-90С

Напомним, боевые машины пехоты "Мардер" (Marder) являются самой успешной техникой, которую немецкая компания Rheinmetall поставляет для Вооруженных Сил Украины.

Читайте также: