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Украинские бойцы попали в засаду россиян во время "Пасхального перемирия" – Зеленский
Среди украинских воинов есть погибшие.
Во время объявленного президентом государства-агрессора Владимиром Путиным так называемого «Пасхального перемирия»украинские воины на Торецком направлении попали в российскую засаду.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 воскресенья, 20 апреля.
Украинский президент добавил, что среди украинских бойцов есть погибшие.
«Совершившие это русские военные будут уничтожены», — пообещал Зеленский.
Напомним, несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих действий в ответ на объявленное Россией «перемирие», начиная с 10 утра 20 апреля, наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение РФ дронов-камикадзе.