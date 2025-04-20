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Дата публикации
Категория
Война
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Украинские бойцы попали в засаду россиян во время "Пасхального перемирия" – Зеленский

Среди украинских воинов есть погибшие.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

Во время объявленного президентом государства-агрессора Владимиром Путиным так называемого «Пасхального перемирия»украинские воины на Торецком направлении попали в российскую засаду.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 воскресенья, 20 апреля.

Украинский президент добавил, что среди украинских бойцов есть погибшие.

«Совершившие это русские военные будут уничтожены», — пообещал Зеленский.

Напомним, несмотря на то, что Украина заявила об зеркальном характере своих действий в ответ на объявленное Россией «перемирие», начиная с 10 утра 20 апреля, наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение РФ дронов-камикадзе.

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