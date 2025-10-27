- Дата публикации
Украинские бойцы зачистили от оккупантов село на Днепропетровщине
Уничтожены десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему.
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» зачистили от российских военных село Егоровка на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
Отмечается, что в течение длительного времени российские оккупанты скрывались в домах и пытались «не засветиться» даже после появления украинских воинов поблизости.
«В ходе операции оккупантов окружили, обстреливали из гранатометов и уничтожали в ближнем бою», — говорится в сообщении.
По информации «Скалы», в селе и в его окрестностях удалось ликвидировать десятки российских солдат.
Все попытки россиян вырваться из окружения отразили, сейчас оккупанты отсутствуют в населенном пункте. После завершения зачистки бойцы «Скалы» установили над селом флаг Украины.
Напомним, Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков Кучеров Яр, Сухецкое и Затышное Донецкой области и отбросили враг вблизи Никаноровки, Нового Шахматного и Федоровки.