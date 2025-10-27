Украинские бойцы зачистили от оккупантов село на Днепропетровщине

В селе появился украинский флаг / © Associated Press

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» зачистили от российских военных село Егоровка на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что в течение длительного времени российские оккупанты скрывались в домах и пытались «не засветиться» даже после появления украинских воинов поблизости.

«В ходе операции оккупантов окружили, обстреливали из гранатометов и уничтожали в ближнем бою», — говорится в сообщении.

По информации «Скалы», в селе и в его окрестностях удалось ликвидировать десятки российских солдат.

Все попытки россиян вырваться из окружения отразили, сейчас оккупанты отсутствуют в населенном пункте. После завершения зачистки бойцы «Скалы» установили над селом флаг Украины.

Напомним, Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков Кучеров Яр, Сухецкое и Затышное Донецкой области и отбросили враг вблизи Никаноровки, Нового Шахматного и Федоровки.