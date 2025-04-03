Подразделения ВСУ проводят операции на территории России / © ТСН.ua

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Подразделения украинской армии удерживают часть Курской области и укрепились на оборонных позициях в Белгородской области России.

Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи во время слушаний в профильном комитете Сената США.

Он напомнил, что россияне поставили первоначальную цель к концу сентября прошлого года вытеснить украинцев из Курской области, где спецоперация Сил обороны Украины продолжается еще с начала августа. Однако даже с помощью подкрепления из солдат Северной Кореи сделать им этого до сих пор не удалось.

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«Пока в России в Курской области есть значительная сила, которая содержит меньшую, но значительную часть территории», — подчеркнул генерал Каволи.

Также главком Объединенных сил НАТО в Европе отметил успехи украинской армии в Белгородской области РФ.

«Они держатся на очень хорошей оборонной территории к югу от Белгорода. Несколько недель назад украинцы совершили небольшое контрнаступление на Россию. Поэтому у нас все еще есть движение туда-сюда в этой области», — отметил он.

Напомним, ВСУ продолжают боевые действия в Белгородской области на территории России. Западные аналитики заявляют о продвижении на несколько километров