Украинские БПЛА изменяют ход войны: эксперт рассказал о главном факторе сдерживания РФ

Дроны начинают играть большую роль в борьбе с враждебными БПЛА, логистике и наземным операциям.

Военный аналитик Майкл Кофман считает преждевременными заявления о стабилизации фронта, особенно после отступления ВСУ в Курской области. По его мнению, российские войска перегруппировываются и готовятся к возобновлению наступательных операций.

Об этом он пишет на своей странице в соцсети X.

По словам эксперта, российское продвижение остановилось из-за:

истощение ресурсов после осенних боев;

эффективную адаптацию ВСУ к тактике РФ;

неблагоприятные погодные условия зимой.

Кофман подчеркнул, что Украина значительно улучшила тактику обороны, используя дроны, минирование и артиллерию. Он отметил, что украинские силы эффективно истощают врага на дистанции 0-30 км от линии фронта, нанося значительные потери.

"Российские подразделения часто не достигают оборонных позиций, а значительная часть техники уничтожается еще на подходах", – объяснил эксперт.

По словам Кофмана, украинские БПЛА сейчас являются основным стабилизирующим фактором на фронте. Он напомнил, что в прошлом году ВСУ расширили беспилотные подразделения, такие как "Птицы Мадяра", "группа Лазаря" и полк "Ахиллес", и инвестировали в производство дронов и мин.

"На данный момент БПЛА наносит более 60% ежедневных потерь российским войскам и является ключевым элементом сдерживания атак вместе с минированием и артиллерией", — подчеркнул Кофман.

Также он подчеркнул, что автоматизация боевых процессов постепенно развивается, в частности, благодаря безэкипажным турелям и донаведению на цели.

Напомним, вооруженные силы Украины получили новый мощный инструмент для борьбы с российскими ударными дронами Shahed. Это средство способно эффективно перехватывать вражеские аппараты.

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