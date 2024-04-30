Украинские чиновники должны прекратить официальную коммуникацию в Telegram: Герасимюк объяснила почему

Украина работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера Telegram в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ.

Украинские государственные чиновники должны прекратить официальную коммуникацию в Telegram. Нужно перевести ее в другие мессенджеры.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщила председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк.

По ее словам, наше государство работает с европейскими партнерами над внесением мессенджера Telegram в перечень подлежащих регуляции цифровых платформ.

“В таких случаях блокирование или в случае нарушений законодательства они могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом списке", — объяснила Ольга Герасимюк.

Она также добавила, что работа украинских разведывательных органов в Telegram – это их дело.

"Telegram – это лишь один из механизмов получения информации украинской разведкой. Но государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами", – сказала глава Нацсовета.

Кроме того, она считает, что государственные организации должны переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры.

Напомним, что Украине нужно отказаться от использования Telegram. Кроме того, людям нужно разъяснить, что это – российский продукт.

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