Украинские депутаты хотят выводить людей по "зеленым коридорам" лично

К этому шагу своих однопартовцев призывает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщает информационный источник "Ukraine NOW" в своем Telegram-канале.

Давид Арахамия, глава партии "Слуга народа" призывает однопартийцев записываться в группы и сопровождать людей по гуманитарным коридорам.

Также аналогичное предложение он планирует разослать и депутатам Европарламента, если там найдутся добровольцы.