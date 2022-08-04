Украинские десантники хотели вступить в бой на Харьковском направлении, а российские части разбежались – Арестович

Эта вражеская группировка – изюмская – считается одной из самых боеспособных и крепких.

На Харьковском направлении украинские десантники ворвались на позиции одного из мотострелковых полков, открыли огонь, намереваясь вступить в контактный бой, а российские части разбежались.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Товарищи, прослужившие по 3-6 месяцев, которым навязали контракт, со справками от психиатра в кармане, просто сбежали с поля боя при столкновении. Наши ждали хорошей драки, а они взяли и разбежались. Эта группировка — изюмская — считается одной из самых боеспособных на этой войне, одной из самых крепких", — отметил Арестович.

Напомним, советник руководителя Офиса президента прокомментировал очередную волну слухов об угрозе Беларуси. В перспективе, по словам Арестовича, нашей стране от Республики Беларусь тоже ничего не угрожает.

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