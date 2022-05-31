Украинские десантники ликвидировали инженерное подразделение российских оккупантов: фото

Украинские десантники в одном из районов боевых действий ликвидировали инженерное подразделение российских оккупантов.
Также защитники Украины уничтожили вражескую технику захватчиков.
Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.
"В одном из районов выполнения задач, воинами-разведчиками Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожено инженерное подразделение российских оккупантов. Продолжаем и дальше выполнять боевые и уничтожать врагов Украины", — подчеркнули украинские защитники.
Напомним, украинским военным, чтобы удержаться на позициях и отвоевать назад территории, необходимо тяжелое вооружение, самолеты. Но Запад с этим не торопится. Говорят, из-за опасений эскалации, потому что тогда сможем ударить по территории самой РФ.
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