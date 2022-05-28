Украинские десантники мастерски уничтожили российский танк вместе с экипажем (видео 18+)

Украинские защитники продолжают уничтожать пришедших на украинские земли оккупантов.

Так, воины Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины (ДШУ ВСУ) уничтожили российский танк вместе с экипажем.

Видео опубликовали на официальной странице Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

На видео зафиксировано, как десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины уничтожили танк вместе с оккупантами.

"Каждый захватчик, который приехал в Украину, чтобы принести сюда войну — навсегда останется на нашей священной земле Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!", — говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствуют жестокие кадры. Запись не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой! (18+)

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России потери кафиров в Украине достигли уже около 30 тысяч человек. В то же время подчеркивают, что данные уточняются.

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