Украинские десантники мастерски уничтожили российский танк вместе с экипажем (видео 18+)

Украинские защитники продолжают уничтожать пришедших на украинские земли оккупантов.
Так, воины Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины (ДШУ ВСУ) уничтожили российский танк вместе с экипажем.
Видео опубликовали на официальной странице Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.
На видео зафиксировано, как десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины уничтожили танк вместе с оккупантами.
"Каждый захватчик, который приехал в Украину, чтобы принести сюда войну — навсегда останется на нашей священной земле Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!", — говорится в сообщении.
Внимание! На видео присутствуют жестокие кадры. Запись не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой! (18+)
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России потери кафиров в Украине достигли уже около 30 тысяч человек. В то же время подчеркивают, что данные уточняются.
Читайте также:
- Европа боится, что Украина победит Россию на поле боя: Арестович объяснил торможение политических процессов
- Зеленский: "Украине не нужна альтернатива членства в Евросоюзе"
- "Показал, что готов продолжать войну": в Пентагоне заявили, что Путин не пойдет на переговоры с Украиной