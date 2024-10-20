Украинские десантники на Курщине сбили российский дрон "Орион": чем он опасен (видео)

Этот вражеский беспилотник может вести воздушную разведку и наносить поражение ракетами класса "воздух-земля".

В воскресенье, 20 октября, зенитное ракетное подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ сбило в небе над Курской областью новейший российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион".

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале бригады.

В сообщении уточнили, что точный выстрел по российскому беспилотнику произвел расчет ЗРК "Стрела-10".

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"Беспилотный летательный аппарат подобного типа опасен тем, что может не только вести воздушную разведку, но и имея на вооружении четыре ракеты класса "воздух — земля" — может наносить огненное поражение по наземным целям", — отметили украинские десантники.

Украинские десантники в Курской области сбили опасный российский дрон "Орион"

Напомним, ранее командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Павел Розлач рассказал, как украинские подразделения вошли на вражескую территорию и почему российским военным не удалось сдержать наступление.

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